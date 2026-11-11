Riqualificazione strade Via Santa Cristina, al via le asfaltature: "Ascoltati i cittadini, c'erano tanti punti pericolosi"

Il presidente del Quartiere 11 Succi: "Grazie all'amministrazione, attenta alle segnalazioni del forum di quartiere"

In seguito agli incontri avvenuti in Provincia sono partiti i lavori di riqualificazione di Via Santa Cristina, che vanno dalla Quercia, zona semaforo, fino al ristorante Squadrani. Le operazioni di riasfaltatura, richieste dai cittadini per le pericolosità di alcuni tratti della strada, sono quindi iniziate.

Il presidente del Quartiere 11, Marco Succi, commenta così: "Voglio ringraziare Daniele Morelli, per la sua convinta partecipazione e l'assessore Mattia Moroli, che si è sempre reso disponibile per il nostro territorio. Grazie anche a tutta l'amministrazione comunale ed al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Questo risultato è anche merito di tutti i cittadini che vengono alle riunioni del Forum Quartiere 11. Per noi sono un valore aggiunto. Riscontriamo con piacere l'attenzione e la disponibilità da parte dell'Amministrazione e della Provincia per riqualificare le strade del Quartiere 11 e verso il nostro Forum in generale. Per noi questo è un successo; dobbiamo ringraziare tutti i cittadini che ci seguono e che sono sempre presenti alle riunioni: questo ci rende molto felici, perché le cose sul territorio stanno arrivando. Rinnovo i ringraziamenti sia a Morolli e che Morelli della Provincia, sia il sindaco ed a tutta l'Amministrazione comunale, faccio loro i complimenti, perché stanno guardando con rinnovato interesse il nostro territorio. Grazie da parte nostra, ma grazie anche dalla parte di tutti i cittadini. Sappiamo che ci sarà ancora tanto da fare, ma questo è un buon inizio. Mi auguro di continuare a collaborare, domani come oggi, con tutti i cittadini e con l'Amministrazione Comunale".