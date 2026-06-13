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A Cattolica 700 giovanissimi calciatori per la Milan Cup: ospite Serginho

Redazione
Redazione 13 giugno 2026 11:04
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13 giu 2026 • Casa dell'evento per il quarto anno consecutivo, Cattolica accoglie 700 bambini in rappresentanza di 52 squadre

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