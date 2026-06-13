A Cattolica 700 giovanissimi calciatori per la Milan Cup: ospite Serginho

Casa dell'evento per il quarto anno consecutivo, Cattolica accoglie 700 bambini in rappresentanza di 52 squadre

Dal 12 al 14 giugno Cattolica ospita la 12ª edizione della Banco BPM Milan Cup, l'appuntamento dedicato ai giovani atleti delle Academy nazionali e internazionali. Tre giornate di sport e formazione con un filo conduttore: il progetto #MilanGentile, nato per fare della gentilezza una competenza sportiva, da allenare sul campo e nella vita quotidiana attraverso comportamenti ispirati al fair play e da premiare con la stessa serietà di un gol.



Casa dell'evento per il quarto anno consecutivo, Cattolica accoglie 700 bambini in rappresentanza di 52 squadre, per un totale di 200 partite, con la speciale presenza della leggenda rossonera Serginho. Protagoniste assolute le categorie Under 8 e Under 10, fasce d'età in cui la crescita sportiva si intreccia con quella umana ed emotiva. Accanto alle Academy italiane, il torneo ospita l'FC Glattal Dübendorf dalla Svizzera e l'AC Milan Academy Craiova dalla Romania: un'occasione che conferma l'apertura del network rossonero, capace di unire l'Italia al resto del mondo attraverso il calcio giovanile.



Diverse iniziative tradurranno lo spirito di Milan Gentile in gesti concreti: aforismi affissi lungo i campi e i vialetti del Centro Sportivo, il contest "Artisti del Fair Play" con i disegni dei bambini riuniti nel "Muro della Gentilezza" e le interviste sui maxischermi ai calciatori delle Prime Squadre e del Settore Giovanile su tifo propositivo, gentilezza e gioco corretto. Particolare attenzione al riconoscimento dei comportamenti virtuosi: durante le partite, i tecnici rossoneri potranno assegnare la Green Card, cartellino simbolico che premia i gesti di Fair Play in campo, mentre il voto Milan Gentile permetterà agli allenatori di eleggere la squadra e la tifoseria più gentili del torneo, che verranno poi premiati nella cerimonia conclusiva di fine torneo.



In questa stessa direzione si inserisce il "Tifo Corretto Rossonero", manifesto rivolto a genitori, familiari e accompagnatori che traduce i valori di Milan Gentile anche fuori dal campo: sì ad applausi, cori positivi, sciarpe e bandiere; no a proteste, insulti e cori offensivi. In un torneo giovanile i veri protagonisti sono i bambini e il comportamento degli adulti a bordo campo diventa parte integrante della loro esperienza educativa, oltre che uno dei criteri con cui sarà eletta la tifoseria più corretta del torneo.



La Milan Cup chiude la stagione delle Academy rossonere confermando un principio: nei percorsi di crescita dei più giovani, i valori contano quanto la prestazione. Una visione che AC Milan porta avanti a ogni livello del proprio progetto sportivo, insieme a Banco BPM e ai partner che sostengono la manifestazione.

Nel video di Daniele Manuelli, intervista all'ex calciatore del Milan Serginho.