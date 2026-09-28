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Cane da caccia cade in un vecchio pozzo, salvato dai vigili del fuoco

Glauco Valentini
Redazione 28 settembre 2026 07:16
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28 set 2026 • L’incidente a Libiano: l’animale era finito in un pozzo profondo diversi metri nascosto dalla vegetazione. Recuperato illeso e riconsegnato al proprietario

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