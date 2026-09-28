Cane da caccia cade in un vecchio pozzo, salvato dai vigili del fuoco

L’incidente a Libiano: l’animale era finito in un pozzo profondo diversi metri nascosto dalla vegetazione. Recuperato illeso e riconsegnato al proprietario

Momenti di apprensione ieri mattina a Libiano, dove un cane da caccia è accidentalmente caduto in un vecchio pozzo, profondo diversi metri e nascosto dall’erba.

L’allarme è scattato attorno alle 7.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria, che hanno utilizzato tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) per raggiungere l’animale, rimasto vigile e in movimento nonostante la caduta.

Un soccorritore è sceso all’interno del pozzo, privo di acqua, ha messo in sicurezza il cane e lo ha riportato in superficie. L’animale è stato recuperato in buone condizioni e senza ferite, per poi essere riconsegnato al proprietario presente durante le operazioni.