Altarimini

Cantiere ad alta quota: elicottero e operai acrobati per riaprire la scalinata della Rocca

Glauco Valentini
Redazione 20 marzo 2026 12:35
Condividi
20 mar 2026 • Rocca del Sasso: dopo 4 anni riapre il sentiero costruito da Mario e Antonio

Leggi l'articolo completo

#Verucchio #Attualità