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Carboidrati in gara: conta quanto ne assorbi, non solo quanto ne assumi

Glauco Valentini
Redazione 22 aprile 2026 11:00
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22 apr 2026 • Troppi atleti restano fermi a 30–40 g/h: servono adattamento, strategia e un intestino allenato

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