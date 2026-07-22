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Coriano ricorda Tania Sperindio: una piazza unita nel presidio contro la violenza

Redazione
Redazione 22 luglio 2026 20:05
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22 lug 2026 • Cittadini, sindaci e associazioni uniti nel ricordo della 63enne uccisa a Mulazzano: domani alle 15 i funerali in forma privata

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