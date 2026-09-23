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Costi insostenibili e reti vuote: è allarme rosso per la piccola pesca

Glauco Valentini
Redazione 23 settembre 2026 11:41
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23 set 2026 • La denuncia di Davide Vasini, presidente della Rete Piccola Pesca Costiera dell'Emilia-Romagna: "Rischiamo un inverno catastrofico"

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