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Destinazione Romagna, lo spot estivo debutta in TV tra Eurovision e Giro d’Italia

Glauco Valentini
Redazione 16 maggio 2026 13:52
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16 mag 2026 • Presidente Visit Romagna Sadegholvaad : “Un video che fa sognare”

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#Rimini #Turismo #Video