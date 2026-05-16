Destinazione Romagna, lo spot estivo debutta in TV tra Eurovision e Giro d’Italia

Presidente Visit Romagna Sadegholvaad : “Un video che fa sognare”

Parte questa sera, sabato 16 maggio, la nuova campagna promozionale di Destinazione Turistica Romagna per l’estate 2026. Il claim scelto è “Gioca, sogna, vivi… sei in Romagna”, accompagnato da uno spot di 20 secondi che punta su emozioni, semplicità e senso di accoglienza.

Protagonista del video è un bambino che gioca sulla spiaggia e, attraverso la fantasia, immagina tutte le esperienze che la Romagna può offrire: mare, divertimento, natura, scoperta e vacanza. Un messaggio pensato per raccontare il territorio attraverso uno sguardo spontaneo e autentico.

Lo spot debutterà in televisione tra oggi e domani su Rai 1 e Rai 2 durante eventi di grande richiamo come l’Eurovision Song Contest e il Giro d’Italia, nella tappa Cervia–Corno alle Scale. Successivamente la campagna sarà trasmessa per quattro settimane sulle principali piattaforme streaming e connected TV, tra cui Disney+, RaiPlay, Mediaset Infinity, Amazon Prime Video, YouTube e Sky On Demand.

Accanto alla televisione ci sarà anche una forte presenza radiofonica sulle principali emittenti nazionali, da Radio Deejay a RDS, Radio 101, Radio Monte Carlo e Radio Bruno, con un obiettivo complessivo di circa 25 milioni di contatti.

Prevista inoltre una campagna digitale sulle piattaforme meteo.it, Tgcom24 e YouTube, rivolta in particolare al Nord Italia, con focus su Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige.

Sui social network lo spot verrà declinato in diverse versioni tematiche pubblicate settimanalmente, per mantenere alta l’attenzione del pubblico durante tutta la stagione.

“Abbiamo tante cose belle da mostrare, ma la nostra caratteristica principale è la capacità di accoglienza e di far stare bene i nostri ospiti – ha dichiarato il presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad – e questo video riesce a far sognare. L’estate è già iniziata in Romagna e, ancora una volta, l’estate italiana parte proprio da qui”.