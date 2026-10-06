Altarimini

Giulio Lazzarini, il 16enne riminese conquista tre medaglie all’Europeo di Sup

Glauco Valentini
Redazione 06 ottobre 2026 14:31
Condividi
06 ott 2026 • Il giovane talento di Bellaria-Igea Marina protagonista a Melilla: oro nello Sprint e due argenti nella Technical Race e nella Long Distance

Leggi l'articolo completo

#Bellaria Igea Marina #Sport #Video