Giulio Lazzarini, il 16enne riminese conquista tre medaglie all’Europeo di Sup

Il giovane talento di Bellaria-Igea Marina protagonista a Melilla: oro nello Sprint e due argenti nella Technical Race e nella Long Distance

Un talento di Bellaria-Igea Marina si mette in luce sul palcoscenico internazionale del Sup. È il 16enne Giulio Lazzarini, protagonista a Melilla, enclave spagnola in Marocco, del Campionato Europeo EuroSUP 2026, inserito all’interno dei “Juegos del Agua”, in programma dal 3 al 6 ottobre.

Lazzarini ha chiuso la rassegna con un bilancio di tre medaglie: oro nello Sprint, conquistato domenica, e due argenti, nella Technical Race di sabato e nella Long Distance disputata lunedì, sulla distanza di circa 13 chilometri.

Un risultato di grande rilievo considerando l’elevato livello della competizione, che ha visto al via le rappresentative di Italia, Spagna, Francia e Danimarca e numerosi atleti di caratura internazionale.

Fondamentale, oltre alla preparazione atletica, anche la gestione dell’alimentazione e dell'integrazione durante le gare. Lazzarini è stato seguito sotto questo aspetto dal nutrizionista sportivo riminese Samuele Valentini, che lo ha accompagnato nella definizione della strategia di integrazione.

"Per recuperare mi sono aiutato con l’integrazione e durante le gare non mi sono mai sentito stanco. Anche a livello di stomaco è andato sempre tutto bene", racconta il giovane atleta.

Per Giulio, che rappresenta una delle giovani promesse del Sup del territorio, le tre medaglie conquistate a Melilla rappresentano un importante passo avanti e un'esperienza internazionale di grande valore.