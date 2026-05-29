Altarimini

Modellista riminese diventa top runner: il docufilm della sua prima maratona

Glauco Valentini
Redazione 29 maggio 2026 10:54
Condividi
29 mag 2026 • L'incredibile debutto di Sara Ceccolini alla Rimini Marathon

Leggi l'articolo completo

#Rimini #Sport #Video