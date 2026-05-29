Modellista riminese diventa top runner: il docufilm della sua prima maratona

L'incredibile debutto di Sara Ceccolini alla Rimini Marathon

Da modellista di abbigliamento a protagonista della corsa italiana. È la storia della riminese Sara Ceccolini, raccontata in un video-documentario dedicato alla sua impresa alla Rimini Marathon del 19 aprile 2026.

All’esordio assoluto sulla distanza dei 42 chilometri, Ceccolini ha conquistato un prestigioso 4° posto assoluto al Campionato Italiano Assoluto Femminile FIDAL, sfiorando il podio per pochi secondi e chiudendo la gara in 2 ore e 48 minuti.

Una preparazione intensa e costruita in appena 90 giorni, attraverso un programma specifico di nutrizione e integrazione studiato insieme al marito, Samuele Valentini, nutrizionista clinico e sportivo.

Nel video vengono raccontati i momenti dietro le quinte della maratona: la tensione dei giorni precedenti, la gestione della fatica durante la gara e il percorso che ha portato l’atleta riminese a ottenere un risultato di alto livello già alla prima esperienza.

Ampio spazio anche alla strategia alimentare seguita prima e durante la competizione, con focus sull’alimentazione pre-gara e sull’integrazione necessaria per mantenere la performance dal primo al 42° chilometro.

Un racconto emozionale che unisce sport, sacrificio e preparazione scientifica, mostrando il percorso di una runner capace di sorprendere fin dal debutto.