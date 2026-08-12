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Movida violenta a Riccione: botte nel parcheggio e poi l'auto contro un ragazzo

Glauco Valentini
Redazione 12 agosto 2026 07:57
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12 ago 2026 • Violenza senza freni sulla Riviera: il video choc della rissa

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#Riccione #Cronaca #Video