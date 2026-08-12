Movida violenta a Riccione: botte nel parcheggio e poi l'auto contro un ragazzo

Violenza senza freni sulla Riviera: il video choc della rissa

Rissa tra giovani e poi un’auto lanciata contro uno dei ragazzi coinvolti. È quanto mostrano le immagini di un video, apparentemente girato nel parcheggio di un locale della zona di Riccione e finito sui social.

Nel filmato si vedono spintoni e calci tra due gruppi, quindi un’auto che accelera e si dirige verso uno dei giovani. Sulla vicenda, al momento, non risultano riscontri ufficiali né sono note identità, dinamica completa o eventuali conseguenze.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla violenza nelle notti della Riviera, dopo le recenti aggressioni e risse registrate tra Riccione, Rimini e Cattolica. Episodi diversi, ma che restituiscono un quadro di tensione crescente nei luoghi della movida estiva.