Altarimini

Nutrizione di precisione: la guida pratica tra gli scaffali per il benessere quotidiano

Glauco Valentini
Redazione 09 maggio 2026 06:00
Condividi
09 mag 2026 • Disponibile online il video dell'incontro riminese presso la "Bottega Poco di Buono": nutrizione sportiva e analisi dei prodotti

Leggi l'articolo completo

#Provincia di Rimini #Sanità #Video