Nutrizione di precisione: la guida pratica tra gli scaffali per il benessere quotidiano

Disponibile online il video dell'incontro riminese presso la "Bottega Poco di Buono": nutrizione sportiva e analisi dei prodotti

Qualche giorno fa il dottor Samuele Valentini, biologo nutrizionista clinico e dello sport attivo nell'area di Rimini e provincia, è stato ospite alla Bottega Poco di Buono, punto di riferimento in città per gli alimenti biologici, dove ha tenuto una conferenza dedicata alla nutrizione di precisione.

Durante l'incontro, il nutrizionista ha passato in rassegna gli alimenti e gli integratori presenti in negozio, spiegando al pubblico come orientarsi tra le proposte del mercato biologico con occhio critico e consapevole. Tra i temi trattati: la nutrizione personalizzata applicata allo sport, le proprietà di prodotti come kefir, latte intero e formaggi, e le regole per scegliere integratori — sia in ambito sportivo che per il benessere quotidiano — in base ai propri obiettivi.

Il video dell'evento è ora disponibile online: oltre alla conferenza, le telecamere hanno seguito il dottor Valentini all'interno del negozio per una vera e propria simulazione di spesa, con l'analisi diretta dei prodotti sugli scaffali e indicazioni su quali scegliere e quali limitare.