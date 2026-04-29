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Nutrizione sportiva: come calcolare i carboidrati quotidiani per migliorare la prestazione

Glauco Valentini
Glauco Valentini 29 aprile 2026 06:01
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29 apr 2026 • Secondo il dottor Valentini l'alimentazione quotidiana è la vera chiave della performance

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