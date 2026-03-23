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Paura in A14: auto si ribalta dopo lo schianto all'uscita della galleria di Covignano

Glauco Valentini
Redazione 23 marzo 2026 07:06
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23 mar 2026 • Traffico in tilt, due feriti lievi

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