Paura in A14: auto si ribalta dopo lo schianto all'uscita della galleria di Covignano

Traffico in tilt, due feriti lievi

Paura ieri sera sull’A14, in direzione sud, all’uscita della galleria di Covignano. Intorno alle 19 due auto, una Lancia Y e una Ford Tourneo, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. A seguito dell’impatto, la Ford si è ribaltata finendo contro il guardrail, mentre l’altra vettura ha arrestato la corsa nella corsia centrale. Fortunatamente i conducenti hanno riportato solo lievi conseguenze e sono usciti autonomamente dai veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Chiuse due corsie su tre, con disagi contenuti alla circolazione.