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Riccione: inaugurate tre nuove unità abitative per anziani della Residenza "Felice Pullè"

Redazione
Redazione 01 luglio 2026 16:10
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01 lug 2026 • Già accolti i primi anziani non autosufficienti

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