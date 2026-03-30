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Rimini, italiani e ucraini insieme per l’ambiente: puliti 8 ettari del Parco Marecchia

Glauco Valentini
Redazione 30 marzo 2026 16:33
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30 mar 2026 • Ambiente e integrazione: Rimini protagonista della campagna europea di pulizia

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