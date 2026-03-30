Rimini, italiani e ucraini insieme per l’ambiente: puliti 8 ettari del Parco Marecchia

Ambiente e integrazione: Rimini protagonista della campagna europea di pulizia

Giornata di volontariato ambientale domenica 29 marzo al Parco XXV Aprile (Parco Marecchia), dove 25 volontari italiani e ucraini hanno partecipato a un intervento di pulizia nell’ambito della campagna europea “Cleaning Up Our European Home”.

Nel corso dell’iniziativa sono stati raccolti 7 sacchi di rifiuti e bonificata un’area di circa 8 ettari. L’evento è stato organizzato da PeopleforUkraine ODV-ETS insieme a Legambiente Valmarecchia APS, con il patrocinio del Comune di Rimini.

All’attività hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni locali. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno dei cittadini presenti nel parco, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro dei volontari.

La campagna “Cleaning Up Our European Home” coinvolge comunità ucraine in diversi Paesi europei e promuove azioni concrete di cura del territorio, con l’obiettivo di rafforzare collaborazione e integrazione attraverso la tutela ambientale.