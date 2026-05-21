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Rimini, maxi rissa vicino al torrente Ausa: scontri con spranghe e bastoni

Glauco Valentini
Redazione 21 maggio 2026 18:57
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21 mag 2026 • Un gruppo persone si affrontano in strada, indaga la Digos

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