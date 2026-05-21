Rimini, maxi rissa vicino al torrente Ausa: scontri con spranghe e bastoni

Un gruppo persone si affrontano in strada, indaga la Digos

Notte di tensione a Rimini, dove un gruppo di persone si sono affrontate in strada a colpi di aste, spranghe e bastoni in via Luigi Nicolò, vicino all’argine del torrente Ausa. La rissa è scoppiata intorno alle 22 tra martedì e mercoledì e avrebbe coinvolto appartenenti al mondo ultras legato al Rimini Calcio.

Alcuni residenti hanno assistito alla scena e qualcuno ha anche ripreso l’arrivo di parte dei tifosi, molti dei quali con il volto coperto da cappucci e caschi. Lo scontro è durato pochi minuti: all’arrivo delle Volanti, i gruppi si erano già dispersi.

Per ora risulta un solo denunciato, già noto alle forze dell’ordine e vicino alla tifoseria biancorossa. Nonostante alcune persone siano state viste ferite, al pronto soccorso non risultano accessi collegati alla rissa.

La Digos sta lavorando per identificare gli altri partecipanti e chiarire le cause dello scontro, avvenuto in una zona priva di telecamere di sorveglianza.