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Rimini scende in piazza: "Contro il Carovita e l'economia di guerra", ampia partecipazione al corteo

Redazione
Redazione 30 ottobre 2026 12:38
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30 ott 2026 • Un cordone di polizia ha accompagnato la sfilata, presidiando gli incroci e le vie di accesso.

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