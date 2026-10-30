Sciopero generale Rimini scende in piazza: "Contro il Carovita e l'economia di guerra", ampia partecipazione al corteo

Un cordone di polizia ha accompagnato la sfilata, presidiando gli incroci e le vie di accesso.

Un lungo serpentone ha attraversato il centro di Rimini, accompagnato da musica, slogan e striscioni. Sono circa duemila le persone che stamattina hanno partecipato alla manifestazione organizzata in occasione degli scioperi generali in molti territori d’Italia. Una mobilitazione che ha portato in strada lavoratori, studenti, famiglie e rappresentanti di diverse realtà sindacali e associative. In testa al corteo lo striscione con le ragioni della protesta: “Contro carovita, riarmo ed economia di guerra: sciopero generale”.

La partenza dall’Arco d’Augusto, poi il passaggio in piazza Tre Martiri, alla stazione e a Borgo Marina. Da qui il gruppo ha ripreso il cammino lungo corso d’Augusto, attraversando il ponte di Tiberio per proseguire poi verso la Marecchiese. Un percorso scandito da diverse soste, durante le quali il corteo si è trasformato in una serie di assemblee all’aperto. A parlare sono i sindacati, i lavoratori e alcuni cittadini, che hanno portato sul microfono le proprie rivendicazioni. L’atmosfera è quella di una manifestazione partecipata e pacifica. Ci sono giovani che camminano fianco a fianco, ragazze che ballano, genitori con i bambini. Si canta, si battono le mani e, quando parte uno slogan, la voce si allarga lungo tutta la strada: “Blocchiamo tutto”. La testa del corteo procede mentre alle spalle continuano ad arrivare manifestanti. Un cordone di polizia accompagna la sfilata, presidiando gli incroci e le vie di accesso. Nel centro alcuni negozianti abbassano le saracinesche, altri seguono il passaggio dalle vetrine. C’è anche chi si affaccia dai balconi. Tra gli interventi, quello di Federico Colomo di Adl Cobas, che ricorda come la mobilitazione coinvolga più di cinquanta città. Il tema del costo della vita attraversa la protesta: “È il terreno su cui queste scelte politiche entrano nelle case”, osserva, parlando delle difficoltà economiche che colpiscono chi vive del proprio lavoro e delle prospettive sempre più complicate per le nuove generazioni. Proprio i ragazzi, presenti in numero consistente, sono tra i protagonisti della giornata. L’Usb con Francesco Bugli ringrazia chi ha scelto di scioperare rinunciando anche a una giornata di stipendio. Nel suo intervento richiama il peso degli affitti, i salari che non tengono il passo con le spese e le condizioni dei lavoratori stagionali, particolarmente esposti in una città come Rimini. Da qui lo slogan: “Abbassare le armi e alzare i salari”. La richiesta è quella di fermare l’aumento delle spese militari e destinare maggiore attenzione alle condizioni di chi lavora.

A Borgo Marina trova spazio anche la voce della comunità musulmana. Fatima Berrima prende la parola per raccontare le difficoltà legate alla chiusura del luogo di culto e all’assenza di una soluzione alternativa. “Siamo tanti numericamente, ma per questo Paese siamo solo braccia da sfruttare”, dice. Poi il confronto con la quotidianità di chi vive in città: “Voi uscendo di casa avete sempre una chiesa, noi dobbiamo prendere l’autobus per poter pregare una volta a settimana”. Durante il suo intervento qualcuno si commuove. Anche la Palestina trova il suo spazio. Il richiamo è alla Resistenza italiana e ai partigiani che hanno combattuto per la liberazione. “Giovani, fatevi delle domande”, continua Berrima, chiedendo di riflettere sulle definizioni utilizzate per raccontare chi lotta per la libertà e sulla differenza tra i combattenti palestinesi e i partigiani di allora. La manifestazione prosegue tra gli applausi e i cori, girando verso la Marecchiese. In questo momento (ore 12.30 circa) il corteo è tutt’ora in corso