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Rimini, tir contro il guardrail: carreggiata invasa dai barattoli di pomodoro

Glauco Valentini
Redazione 21 ottobre 2026 18:09
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21 ott 2026 • Incidente tra i due caselli direzione Bologna: traffico congestionato e lunghe code. Sul posto Polizia stradale e personale autostradale

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