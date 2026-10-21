Rimini, tir contro il guardrail: carreggiata invasa dai barattoli di pomodoro

Incidente tra i due caselli direzione Bologna: traffico congestionato e lunghe code. Sul posto Polizia stradale e personale autostradale

Incidente sull’A14 nel Riminese attorno alle 17.30 di mercoledì 21 ottobre. Un tir che trasportava pacchi di barattoli di pomodoro ha perso il controllo, urtando violentemente il guardrail e terminando la corsa a ridosso dello spartitraffico centrale.

L’incidente è avvenuto tra i caselli di Rimini Sud e Rimini Nord, in direzione Bologna. Nell’impatto, il carico si è riversato sulla carreggiata, invadendo le corsie e provocando pesanti rallentamenti e lunghe code.

La circolazione risulta fortemente congestionata, con il traffico che procede sulla corsia di emergenza. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e il personale tecnico di Autostrade per gestire la viabilità e mettere in sicurezza il tratto.