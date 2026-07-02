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Sirene spiegate nel dolore: Rimini piange Francesco Imprezzabile, l’agente caduto in servizio

Glauco Valentini
Redazione 02 luglio 2026 14:45
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02 lug 2026 • Il cordoglio della Polizia Locale

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