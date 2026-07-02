Sirene spiegate nel dolore: Rimini piange Francesco Imprezzabile, l’agente caduto in servizio

Il cordoglio della Polizia Locale

Un lungo minuto di silenzio, seguito dal suono corale delle sirene di tutte le auto pattuglia presenti, ha commosso questa mattina il piazzale del Comando di Polizia Locale di Rimini. Alle 11, agenti riminesi si sono uniti a rappresentanti di Polizia Provinciale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza per ricordare Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia Locale di Milano morto la sera del 22 giugno.

La cerimonia si è svolta in via della Gazzella alla presenza del Comandante Andrea Rossi, questa mattina, in concomitanza con l'orario delle esequie che si sono tenute a Milano, città in cui il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino. Al termine del minuto di raccoglimento, gli agenti presenti hanno voluto tributare un ultimo saluto al collega accendendo contemporaneamente le sirene dei mezzi schierati nel piazzale, un gesto che ha visibilmente commosso i partecipanti.

Imprezzabile, 39 anni, aveva perso la vita lo scorso 22 giugno dopo essere caduto dalla moto durante un inseguimento nella zona di Ponte Lambro, alla periferia sud-orientale di Milano. Un'auto aveva ignorato l'alt intimato a un posto di blocco presidiato anche da altri agenti, e Imprezzabile si era lanciato all'inseguimento del mezzo per circa un chilometro, prima di perdere il controllo del veicolo e cadere sull'asfalto.

La partecipazione degli agenti riminesi, uniti a quelli delle altre forze dell'ordine del territorio, testimonia il legame di solidarietà che accomuna chi ogni giorno svolge un lavoro di tutela della sicurezza pubblica, spesso esposto a rischi concreti. Un cordoglio condiviso che ha superato i confini territoriali per stringersi attorno alla memoria di un collega caduto in servizio.