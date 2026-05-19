Altarimini

Sport senza stress: la strategia del dott. Valentini per ritrovare il piacere del movimento

Glauco Valentini
Redazione 19 maggio 2026 14:05
Condividi
19 mag 2026 • Riscoprire il proprio "perché": il potere della natura per curare il rapporto con lo sport

Leggi l'articolo completo

#Provincia di Rimini #Video #Altre News