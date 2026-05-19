Sport senza stress: il metodo del dott. Valentini per ritrovare il piacere del movimento

Riscoprire il proprio "perché": il potere della natura per curare il rapporto con lo sport

C'è un momento in cui anche chi fa dello sport la propria professione perde il filo. È successo al dott. Samuele Valentini, medico specializzato in nutrizione clinica e sportiva attivo in provincia di Rimini, che nel video allegato racconta una riflessione maturata negli anni: allenarsi non dovrebbe ridursi a inseguire numeri, performance o marginal gains.

"Il problema non era la fatica. Era il modo in cui stavo vivendo tutto questo."

Valentini punta il dito su un'abitudine sempre più diffusa: molti cercano subito il «livello 100», fatto di strategie avanzate, biohacking, dati e ottimizzazione estrema. Ma spesso manca la base più importante — il piacere genuino di muoversi.

La sua proposta è semplice quanto controcorrente: prima di qualsiasi protocollo, è necessario ritrovare il proprio «perché». E in questo percorso, l'ambiente naturale gioca un ruolo fondamentale. Immergersi nella natura, spiega il medico, può cambiare completamente il modo in cui si vive lo sport — riducendo lo stress, migliorando il benessere mentale e rimettendo al centro il corpo anziché i grafici.