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Un lungo serpentone colorato per la pace: Rimini invade il centro storico

Glauco Valentini
Redazione 11 aprile 2026 18:44
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11 apr 2026 • Dieci metri di bandiera e centinaia di cuori: il Giro d’Italia per la Pace fa tappa in città

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