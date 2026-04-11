Altarimini

Un lungo serpentone colorato per la pace: Rimini invade il centro storico

Dieci metri di bandiera e centinaia di cuori: il Giro d’Italia per la Pace fa tappa in città

A cura di Glauco Valentini Redazione
11 aprile 2026 18:44
Un lungo serpentone colorato per la pace: Rimini invade il centro storico -
Rimini
Attualità
Video
Condividi

Centinaia di persone hanno partecipato nel pomeriggio di sabato al corteo del “Giro d’Italia per la pace”, che ha attraversato il centro storico cittadino.

La manifestazione è partita alle 17.30 dal ponte di Tiberio, dando vita a un lungo serpentone colorato che ha percorso le vie del centro fino a piazza Cavour, con in testa un grande bandierone della pace lungo circa 10 metri.

L’iniziativa, inserita nel progetto nazionale promosso da reti di enti locali, scuole e fondazioni impegnate nella cultura della pace, ha l’obiettivo di sensibilizzare contro i conflitti e promuovere giustizia e dialogo tra i popoli.

In piazza Cavour si sono poi tenuti interventi e testimonianze di giornalisti, rifugiati politici e attivisti, che hanno richiamato l’attenzione sui principali scenari di guerra internazionali e sulle conseguenze umanitarie.

Gli organizzatori hanno ribadito la natura politica e civile dell’iniziativa: “Non solo pace, ma giustizia”, sottolineando la volontà di contrastare quella che definiscono una logica di espansione dei conflitti.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini