Un lungo serpentone colorato per la pace: Rimini invade il centro storico

Dieci metri di bandiera e centinaia di cuori: il Giro d’Italia per la Pace fa tappa in città

Centinaia di persone hanno partecipato nel pomeriggio di sabato al corteo del “Giro d’Italia per la pace”, che ha attraversato il centro storico cittadino.

La manifestazione è partita alle 17.30 dal ponte di Tiberio, dando vita a un lungo serpentone colorato che ha percorso le vie del centro fino a piazza Cavour, con in testa un grande bandierone della pace lungo circa 10 metri.

L’iniziativa, inserita nel progetto nazionale promosso da reti di enti locali, scuole e fondazioni impegnate nella cultura della pace, ha l’obiettivo di sensibilizzare contro i conflitti e promuovere giustizia e dialogo tra i popoli.

In piazza Cavour si sono poi tenuti interventi e testimonianze di giornalisti, rifugiati politici e attivisti, che hanno richiamato l’attenzione sui principali scenari di guerra internazionali e sulle conseguenze umanitarie.

Gli organizzatori hanno ribadito la natura politica e civile dell’iniziativa: “Non solo pace, ma giustizia”, sottolineando la volontà di contrastare quella che definiscono una logica di espansione dei conflitti.