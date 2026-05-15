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Via Popilia, Panda finisce nel fosso: paura nella notte, soccorso un automobilista

Glauco Valentini
Redazione 15 maggio 2026 08:17
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15 mag 2026 • Intervengono i Vigili del Fuoco

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