Via Popilia, Panda finisce nel fosso: paura nella notte, soccorso un automobilista

Intervengono i Vigili del Fuoco

Momenti di paura nella serata di ieri, intorno alle 23, in via Popilia, dove una Fiat Panda è uscita improvvisamente di strada terminando la propria corsa nel fosso adiacente alla carreggiata. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi ma che, fortunatamente, si è concluso con lievi ferite per il conducente.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco di Rimini, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nel supporto ai sanitari del 118 per le operazioni di soccorso. Presenti anche un’ambulanza e la Polizia Municipale, incaricata di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, finendo fuori strada e ribaltandosi nel fossato.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero dell’auto e alla completa messa in sicurezza della zona. L’intervento si è concluso nel giro di poche decine di minuti, con la circolazione tornata gradualmente alla normalità.