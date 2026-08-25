Violento tamponamento sulla Statale 9 a Rimini: Opel Agila finisce nel fosso fuori strada

A bordo madre e figlia, entrambe portate in ospedale

Un incidente stradale è avvenuto oggi (martedì 25 agosto), intorno alle 15, sulla Statale 9 a Rimini, all'intersezione con via Molino Ronci, dopo Santa Giustina. Dai primi riscontri, una Renault Clio, guidata da un uomo sulla cinquantina, ha tamponato violentemente una Opel Agila, a bordo della quale viaggiavano mamma, al volante, e figlia. La Opel è stata sbalzata per qualche metro, finendo nel fosso a bordo strada, dall'altro lato della carreggiata stradale. Entrambe le vetture stavano viaggiando in direzione Santa Giustina. Sul posto è intervenuto il personale del 118 assieme ai Vigili del Fuoco: mamma e figlia sono state portate in ospedale, in codici di media gravità. I rilievi del tamponamento affidati alla Polizia Stradale, mentre la Polizia Locale si è occupata della viabilità: il sinistro ha provocato infatti un forte rallentamento del traffico.



