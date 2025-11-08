Violenza sessuale in piazza a Firenze: fermati mentre tentavano la fuga

Arrestati un 26enne e un 32enne

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Firenze con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 35 anni, originaria di Panama. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta nella tarda serata di ieri (venerdì 7 novembre) in una zona semicentrale della città. I due sospettati, un 26enne di nazionalità egiziana e un 32enne marocchino, sono stati fermati dagli agenti mentre cercavano di allontanarsi dal luogo dell’accaduto.

Decisiva per il rapido intervento delle forze dell’ordine è stata la segnalazione di un passante, che ha notato la scena e ha immediatamente allertato il numero di emergenza. Sul posto sono intervenute le volanti della questura, che hanno rintracciato e bloccato i due uomini poco dopo. Entrambi gli arrestati hanno precedenti di polizia e sono stati trasferiti al carcere di Sollicciano, dove resteranno in attesa dell’udienza di convalida da parte del giudice.

La vittima, in stato di forte shock, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale per ricevere le cure e l’assistenza necessarie.