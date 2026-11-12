Visita oculistica completa: cosa comprende e ogni quanto farla

Vedere bene non significa avere occhi sani: una visita oculistica completa può individuare malattie silenziose come il glaucoma

"Ci vedo benissimo, non ho bisogno dell'oculista." È una frase che molti ripetono per anni, finché un giorno i caratteri del telefono sembrano rimpicciolire o la guida di sera diventa più faticosa. Il punto è che vedere bene non significa avere occhi sani: alcune delle malattie oculari più diffuse, come il glaucoma, non danno alcun disturbo alla vista nelle fasi iniziali. La visita oculistica completa serve proprio a guardare oltre la capacità di leggere le lettere sul tabellone.

Cosa comprende la visita oculistica completa?

Una visita completa è composta da diversi esami, eseguiti in sequenza:

● anamnesi: domande su disturbi visivi, uso di occhiali o lenti a contatto, malattie generali come diabete e ipertensione, casi di glaucoma in famiglia;

● esame dell'acuità visiva, da lontano e da vicino, con e senza correzione;

● esame della refrazione, per misurare eventuali difetti come miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia;

● valutazione della motilità oculare e dei riflessi pupillari;

● esame alla lampada a fessura, un microscopio che permette di osservare palpebre, cornea, cristallino e camera anteriore;

● tonometria, la misurazione della pressione interna dell'occhio, fondamentale per la diagnosi precoce del glaucoma;

● fondo oculare, l'esame della retina, del nervo ottico e dei vasi sanguigni.

Quando il medico lo ritiene utile, la visita può essere completata dall'OCT, la tomografia a coerenza ottica. È un esame rapido e senza contatto che fornisce immagini in sezione della retina e del nervo ottico, prezioso per seguire maculopatie e glaucoma.

Perché durante la visita oculistica si mettono le gocce?

Le gocce servono a dilatare la pupilla. Una pupilla ristretta è come una finestra socchiusa: lascia intravedere solo una piccola parte della stanza. Con la dilatazione, l'oculista può osservare la retina in tutta la sua estensione, comprese le zone periferiche dove possono nascondersi lesioni o piccoli distacchi.Nei bambini si usano spesso colliri che, oltre a dilatare la pupilla, bloccano temporaneamente la messa a fuoco: in questo modo si misura il difetto visivo reale, senza che lo sforzo di accomodazione lo mascheri.L'effetto delle gocce dura alcune ore. La vista da vicino resta offuscata e la luce dà fastidio, per questo è bene non mettersi alla guida dopo la visita, farsi accompagnare e portare con sé un paio di occhiali da sole.

Ogni quanto fare una visita oculistica?

Le indicazioni cambiano con l'età e con la storia di ciascuno:

● tra i 20 e i 40 anni, senza disturbi né fattori di rischio, un controllo ogni due anni circa;

● dopo i 40 anni, quando compare la presbiopia e aumenta il rischio di glaucoma, ogni uno o due anni;

● dopo i 60 anni, una volta l'anno, anche per seguire l'evoluzione della cataratta e la salute della macula;

● chi soffre di diabete o ipertensione, o ha casi di glaucoma in famiglia, deve fare controlli più ravvicinati secondo le indicazioni dell'oculista.

Quando fare la prima visita oculistica ai bambini?

La prima visita oculistica completa è consigliata intorno ai 3 anni, quando il bambino è in grado di collaborare. Un secondo controllo prima dell'inizio della scuola elementare permette di intercettare difetti che potrebbero rendere più faticoso l'apprendimento. La visita va anticipata se i genitori notano uno strabismo, se il bambino si avvicina molto agli oggetti per vederli, strizza gli occhi o inclina la testa in modo insolito, o se in famiglia ci sono difetti visivi importanti.

Cosa considerare nella scelta dell'oculista

Anche dalla Romagna c'è chi cerca un oculista a Bologna, magari per abbinare la visita a una giornata in città. Chi digita visita oculistica Bologna prezzi si accorge presto che il costo dipende soprattutto da cosa è incluso: una visita con fondo oculare e tonometria non è la stessa cosa di una visita con OCT. Le pagine delle strutture specialistiche, come quella dell'ambulatorio di oculistica del Santagostino a Bologna, descrivono in genere quali esami rientrano nelle diverse prestazioni: è il modo più semplice per confrontare offerte apparentemente simili e prenotare una visita oculistica a Bologna adatta alle proprie esigenze. Il giorno della visita conviene portare gli occhiali in uso, i referti precedenti e l'elenco dei farmaci. Chi porta lenti a contatto deve chiedere in anticipo quanto tempo prima toglierle, perché alcune misurazioni risultano più precise a occhio "a riposo".