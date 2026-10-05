Volley femminile, U20 San Marino cade al tie break contro l'Islanda

Le titane sfiorano l'impresa nella finalissima delle qualificazioni ai campionati Europei Under 20



La Nazionale femminile Under 20 perde la finalissima delle qualificazioni ai campionati europei under 20 conquistando il secondo posto alle spalle dell'Islanda dopo un'avvincente finale terminata 3-2.

Questa la classifica finale definitiva: 1) Islanda 2) San Marino 3) Isole Faroe 4) Irlanda 5) Scozia, 6) Monaco, 7) Nord Irlanda.

La formula prevedeva due gironi, uno da quattro e l'altro da cinque squadre. Le prime due classificate di ogni pool hanno svolto le semifinali la domenica mattina (ore 9.30 e ore 12), mentre la domenica la finalissima è stata alle 19.30. Le terze hanno giocato per il 5° e 6° posto, mentre nel pomeriggio (ore 17) si è disputata la finale per la medaglia di bronzo. San Marino ha avuto un percorso netto: 3-0 contro Monaco e Isole Faroe nel girone A, vittoria per 3-0 contro l'Irlanda in semifinale e poi sul più bello la sconfitta in finale 3-2 contro Islanda. L'Islanda con la vittoria si è qualificata di diritto agli europei 2027.