Wimbledon: Sinner e Cobolli a caccia della semifinale

Gli occhi degli appassionati saranno puntati su Londra per una giornata che si preannuncia ricca di emozioni

Giornata decisiva oggi sui campi in erba di Wimbledon. Jannik Sinner è atteso nei quarti di finale, dove affronterà lo statunitense Ben Shelton in un match dal grande fascino e ricco di insidie. L’azzurro, numero uno del ranking Atp, punta alla seconda semifinale consecutiva nel torneo londinese, forte di un percorso fin qui convincente e di un gioco sempre più solido sull’erba.

Non sarà però l’unico italiano in campo: anche Flavio Cobolli proverà a scrivere la storia sfidando Novak Djokovic. Per il giovane romano, si tratta della prima apparizione nei quarti di finale in uno Slam, e il confronto con il sette volte campione di Wimbledon rappresenta una sfida di enorme prestigio, ma anche un’opportunità per misurarsi con l’élite del tennis mondiale.