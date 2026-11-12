Fumetto e cultura Zàca! torna alla biblioteca Baldini: il fumetto racconta la pace e attraversa i conflitti

Dal 3 al 5 dicembre la seconda edizione della rassegna curata da Gianluca Costantini e Giovanni Boccia Artieri

È in arrivo alla biblioteca Baldini una nuova edizione di “Zàca! La realtà e la poesia attraverso il fumetto”, il progetto di Letture Liminali a cura di Gianluca Costantini e Giovanni Boccia Artieri dedicato al fumetto e all’illustrazione come strumenti per raccontare e interpretare la contemporaneità. Dopo l’anteprima, in programma sabato 21 novembre con Gianluca Pagliarani, la rassegna entrerà nel vivo il 3, 4 e 5 dicembre con numerosi ospiti: Majid Bita, Hanieh Ghashghaei, Francesco Chiacchio, Viviana Gravano, Samir Harb, Pegah Moshir Pour, Siid Negash, Andrea Sestante ed Elettra Stamboulis.

"Disegnare la pace, attraversare i conflitti" è il tema scelto per questa seconda edizione. Attraverso storie, testimonianze e immagini, Zàca! esplora la capacità del fumetto e del disegno di raccontare le esperienze individuali e le contraddizioni del presente, offrendo nuove prospettive su realtà spesso poco rappresentate.

Il programma prende il via sabato 21 novembre alle ore 17 in biblioteca, con un’anteprima dedicata alla presentazione di “Orda. Pelledicuoio” (Sergio Bonelli Editore, 2026): nel corso dell’incontro Giovanni Boccia Artieri dialogherà con Gianluca Pagliarani, illustratore del volume scritto da Luca Enoch e Stefano Vietti.

Giovedì 3 dicembre alle ore 18,45 sarà inaugurata la mostra “La pace non è neutrale. Dall’Iran, immagini di memoria e resistenza”, allestita nella galleria della biblioteca a cura degli artisti iraniani Majid Bita e Hanieh Ghashghaei. Le opere esposte, pur attraverso linguaggi differenti, affrontano i temi della memoria, dell’identità, dell’appartenenza e dell’immaginazione, raccontando il rapporto tra esperienze personali e storia collettiva.

La mostra – visitabile fino al 9 gennaio – sarà arricchita dai disegni realizzati durante il laboratorio condotto da Victoria Lomasko nella prima edizione di ZÀCA!, insieme a due opere dedicate a Santarcangelo da Lomasko e Pietro Scarnera. Un modo per dare continuità al rapporto tra la rassegna, gli artisti e il territorio, lasciando che il disegno ne attraversi la vita culturale e contribuisca a produrre una memoria visiva collettiva.

Sempre in biblioteca Baldini, la prima giornata si concluderà con la proiezione di Persepolis alle 20,30, con la partecipazione di Elettra Stamboulis e Majid Bita.

Venerdì 4 dicembre sarà dedicato alla pratica del disegno, con un laboratorio gratuito di fumetto condotto da Majid Bita, in programma dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Il workshop è rivolto a un massimo di 12 partecipanti tra i 18 e i 35 anni, selezionati attraverso una candidatura. Non è necessario essere fumettisti professionisti, ma è richiesta una precedente esperienza, anche amatoriale, nel fumetto, nell’illustrazione o nella narrazione per immagini. Per candidarsi occorre inviare entro sabato 21 novembre una breve presentazione personale con motivazioni, un portfolio e un link a un profilo social o sito a [email protected], indicando nell’oggetto “Candidatura workshop ZÀCA! – Nome e Cognome”.

La stessa giornata proseguirà alle 21 con le presentazioni dei volumi “Yekatit 12. La resistenza dei partigiani etiopi e l’occupazione fascista” (Tunué, 2026) e “E-D-scordare. Ricerche artistiche sulle eredità del fascismo in Italia” (DeriveApprodi, 2024), con Siid Negash in dialogo con i rispettivi autori Andrea Sestante e Viviana Gravano.

La rassegna terminerà sabato 5 dicembre: alle 16 è in programma un incontro dedicato al rapporto tra disegno e Palestina, con Elettra Stamboulis in dialogo con Francesco Chiacchio e Samir Harb, quest’ultimo in collegamento. Alle 18, l’ultimo appuntamento sarà dedicato alla presentazione del libro “L’autobus incantato” (Canicola, 2025) di Majid Bita, che si confronterà con Giovanni Boccia Artieri e Pegah Moshir Pour.

"Quest’anno abbiamo scelto di mettere al centro la pace. Non come condizione astratta o immagine rassicurante di un mondo senza conflitti, ma come possibilità che si costruisce attraverso il riconoscimento delle differenze, la memoria delle ingiustizie e la capacità di ascoltare le esperienze degli altri", spiegano i curatori Gianluca Costantini e Giovanni Boccia Artieri. "Gli incontri e le opere che attraversano questa edizione ci portano dall’Iran alla Palestina, dalle eredità del colonialismo italiano alle forme contemporanee di resistenza. Sono storie che interrogano il nostro presente, ma anche il modo in cui scegliamo di rappresentarlo. Perché ogni immagine implica uno sguardo, una selezione, una responsabilità verso ciò che mostra e verso ciò che lascia fuori campo".