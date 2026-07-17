10eLotto, vinti 50mila euro a Santarcangelo di Romagna
La giocata fortunata centrata in via Provinciale Uso con un “9” Oro: è il premio più alto assegnato nell’ultimo concorso
A cura di Grazia Antonioli
17 luglio 2026 10:49
Festa in l’Emilia-Romagna con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 16 luglio 2026, in Via Provinciale Uso a Santarcangelo di Romagna è stato messo a segno un colpo da 50mila euro grazie ad un “9” Oro: si tratta del premio più alto di giornata. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,17 miliardi da inizio anno.