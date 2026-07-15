Coriano, uccide l'ex compagna e chiama i carabinieri: donna trovata morta nella casa dell'uomo

Colpita mortalmente al capo

Tragedia a Coriano, nel Riminese, dove una donna di 63 anni è stata trovata senza vita all'interno di un locale tecnico situato sul retro di un'abitazione. La vittima, secondo le prime informazioni, non risiedeva nella casa, di proprietà dell'ex compagno, un uomo di 71 anni.



L'allarme è scattato intorno alle 19 di mercoledì sera 15 luglio, quando lo stesso uomo avrebbe contattato telefonicamente i carabinieri di Coriano confessando quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma e i sanitari del 118, ma per la donna non c'era ormai più nulla da fare.



Dai primi accertamenti, il decesso sarebbe stato provocato da una lesione al capo. L'ipotesi investigativa è che sia stato utilizzato un oggetto contundente, verosimilmente un martello, anche se gli accertamenti sono ancora in corso e saranno le indagini a chiarire con precisione la dinamica.



L'uomo è stato accompagnato in caserma a Riccione, dove nella notte è stato sottoposto a interrogatorio da parte dell'autorità giudiziaria.



Il 71enne è conosciuto nella zona di Mulazzano. Secondo alcune testimonianze, nel pomeriggio era stato visto giocare a carte da solo in un circolo del paese, senza destare particolari sospetti. Poco dopo le 19, i vicini hanno notato l'arrivo di ambulanze e forze dell'ordine davanti all'abitazione.

Il nucleo investigativo di Rimini



Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e il movente dell'omicidio.