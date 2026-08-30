10K Strapazéda, oltre 500 al traguardo: vincono i riminesi Venturelli e Ceccolini

Grande partecipazione a Sant’Angelo di Gatteo per l’edizione 2026 della gara podistica

Oltre 500 podisti hanno tagliato il traguardo della 10K Strapazéda 2026, la tradizionale manifestazione podistica disputata a Sant’Angelo di Gatteo, nel Cesenate. Una giornata di sport che ha regalato anche momenti di grande partecipazione emotiva.

La gara maschile è stata vinta dal bellariese Luca Venturelli del Cesena Triathlon ASD, capace di chiudere in 31’51”, precedendo di appena cinque secondi Francesco Marinari della Toscana Atletica, secondo in 31’56”. Terzo posto per Andrea Bonoli dell’ASD Dinamo Running, in 32’23”.

Più netto il successo nella prova femminile della riminese Sara Ceccolini, anche lei del Cesena Triathlon ASD, che ha fermato il cronometro a 37’24”. Seconda Valeria Carnevali della S.E.F. Stamura Ancona, staccata di 39 secondi, terza Gemma Alessandrone Gambardella dell’ASD Dinamo Running, a 57 secondi.

Per Ceccolini la gara rappresentava il ritorno alle competizioni dopo dieci giorni di vacanza negli Stati Uniti e l'inizio della preparazione in vista dell'obiettivo principale della stagione, la Maratona di Valencia. «Sono tornata mercoledì da questo bellissimo viaggio con la famiglia e ho ripreso gli allenamenti. Mi sono divertita nonostante il caldo», ha raccontato all’arrivo. La riminese ha trasformato la gara in un impegnativo allenamento, completando complessivamente 25 chilometri tra gara, riscaldamento e lavoro a ritmo maratona.

A seguire i due vincitori era presente anche il loro allenatore Andrea Sanguinetti, del team Cesena Triathlon ASD.