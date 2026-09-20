Sessant'anni di sapori e ricordi: il ristorante La Rocca di San Leo in festa

Dal 1966 la famiglia Rossi porta avanti il ristorante nel cuore del Montefeltro: una festa ha riunito generazioni di collaboratori e clienti

Sessant'anni racchiusi in una serata, tra ricordi, volti che hanno accompagnato la storia del locale e una famiglia che dal 1966 continua a portare avanti la propria idea di ristorazione. Il ristorante La Rocca di San Leo ha celebrato il traguardo dei 60 anni di attività, riunendo attorno ai fratelli Ivo, Fabio e Raffaele Rossi le persone che, nel corso dei decenni, hanno contribuito alla storia del locale.

Tutto è cominciato nell'ottobre del 1966, quando mamma Delia, papà Alfredo, conosciuto da tutti come Guido, e i loro figli hanno posto le basi dell'attività. Nel tempo sono stati Ivo, Fabio, Raffaele e Anna Lisa, scomparsa prematuramente, a raccogliere il testimone e a mantenere viva la tradizione di famiglia, tra ricette storiche e qualche elemento di innovazione. Tra i piatti simbolo ricordati dal ristorante ci sono i passatelli al tartufo e le paste fresche fatte in casa, preparate ancora con il mattarello. Una cucina che nel corso degli anni ha mantenuto il legame con le proprie origini, tanto da essere definita dallo chef Roberto Valbuzzi "custode della tradizione".

Alla festa hanno partecipato diverse generazioni di lavoratori, dai primi collaboratori degli anni Sessanta fino allo staff attuale. Un'occasione per ripercorrere anche un altro capitolo della storia della famiglia Rossi: tra il gennaio 1996 e il maggio 2007 aveva gestito anche il "La Rocca Bar Centrale", nella piazza di San Leo, diventato nel tempo un punto di riferimento per la vita cittadina. Nel corso della serata è arrivato anche un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale. Tra i momenti più sentiti ci sono stati i ricordi dei clienti storici e dello staff, con un pensiero rivolto anche alle persone care che nel frattempo sono venute a mancare.

Sessant'anni di attività significano anche una lunga lista di ospiti passati dai tavoli del ristorante. Nel corso dei decenni La Rocca ha accolto personalità della politica, della cultura, dello spettacolo e dello sport, da Boutros Boutros-Ghali a Umberto Eco, da Dario Fo a Tonino Guerra, fino a Giacinto Facchetti, Bruno Pizzul, Gian Piero Galeazzi e Carlo Recalcati. Tra gli artisti e i personaggi dello spettacolo vengono ricordati anche l'Equipe 84, Mino Reitano, Ivan Graziani, Renato Pozzetto, Aldo Baglio, Silvana Fallisi, Daniele Luttazzi e Licia Colò. E non sono mancati nomi internazionali come Bruce Willis, James Coburn, Andie MacDowell e Danny Aiello. Per Ivo, Fabio e Raffaele Rossi, questo anniversario rappresenta un momento per guardare indietro senza perdere di vista quello che verrà. "Festeggiare 60 anni significa guardare al passato con profonda gratitudine e al futuro con la stessa passione del primo giorno", raccontano. Il ringraziamento della famiglia va alla propria famiglia, allo staff che si è alternato negli anni e ai clienti che hanno continuato a scegliere La Rocca, trasformandola in un luogo di incontro e memoria.