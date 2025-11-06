200.000 euro per rifare il mercato coperto di Rimini: si accelera sui lavori

Gli interventi dovrebbero concludersi entro fine 2025

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una serie di interventi di riqualificazione e adeguamento funzionale della struttura che ospita il mercato coperto in via Castelfidardo. La struttura, di cui l’Amministrazione Comunale ha preso in carico la gestione diretta a partire dal 1° gennaio 2025, sarà interessata ad un programma di lavori che riguarderanno in primis la copertura, per evitare il verificarsi di infiltrazioni delle acque piovane. È prevista poi la sostituzione localizzata di vetri e porte, i ripristini puntuali del soffitto e la riqualificazione dei servizi igienici pubblici posti nel seminterrato. Il programma di lavori comprende un miglioramento dell’area dedicata al commercio dell’ortofrutta, attraverso l’adeguamento strutturale di alcuni banchi/postazioni utilizzati dagli operatori per la vendita e la demolizione localizzata di una parete divisoria non portante, al fine di migliorare la funzionalità dello spazio. I lavori si amplieranno anche alle aree esterne, con la riqualificazione e ripulitura del portico dell’ex convento di San Francesco. L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 200mila euro ed è affidato ad Anthea, con l’avvio dei lavori in programma per la fine di novembre e il completamento previsto entro l’anno.